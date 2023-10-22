В России снесли мемориал жертвам советских репрессий с табличкой Климентия Шептицкого (фото)

Мемориал был построен на месте братской могилы, в которой были похоронены жертвы политических репрессий, умерших в "Владимирском централе".

В российском городе Владимире на кладбище демонтировали мемориал с табличками, установленными в память о жертвах политических репрессий, умерших в тюрьме "Владимирский централ". Одна из табличек была посвящена архимандриту Украинской греко-католической церкви Климентию Шептицкому, репрессированному в 1947 году.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook греко-католический священник Илья Астапов.

Брат митрополит УГКЦ Андрей Шептицкий был репрессирован за отказ от сотрудничества с советской властью.

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В 1995 году израильским центром изучения Холокоста "Яд Вашем" Климентий Шептицкий был объявлен Праведником народов мира за спасение евреев во время Второй мировой войны, а в 2001 году — причислен к блаженным Католической церкви.

Как пишет издание "Довод", мемориал был построен на месте братской могилы, в которой похоронены многие жертвы политических репрессий. На мемориале, в частности, были таблички в память министра иностранных дел Литвы и католического архиепископа Мечисловаса Райниса и польского политика Яна Янковского.

Кто решил демонтировать мемориал, неизвестно.

"Довод" обратил внимание, что незадолго до уничтожения памятника о нем писали местные пропагандисты. К примеру, в издании Sm.news в августе 2023 года вышел материал со словами о том, что на Князь-Владимирском кладбище "можно видеть несколько памятных таблиц отнюдь не владимирцам и даже не русским".

"Это мемориальные доски в честь ярых врагов нашей страны, виновных в гибели тысяч наших соотечественников", — говорится в публикации.

Как в России уничтожают память о репрессиях времен СССР

В последнее время в российских регионах активно избавляются от памятников жертвам политических репрессий советского периода.

В июле стало известно об исчезновении с Левашевского кладбища в Санкт-Петербурге мемориала репрессированным полякам. В сентябре в Ленобласти исчез памятник финским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. В октябре появилась информация о разрушении бетонного креста, установленного под Воркутой в память о польских узниках ГУЛАГа.

В прошлом году сообщалось об исчезновении табличек о репрессированных и депортированных поляках в Томской области. Также таблички с именами исчезли из памятника Памяти поляков в Якутске.

Напомним, в Тверской области РФ на территории мемориального комплекса "Медное", посвященном памяти жертв политических репрессий и где похоронены, в частности, расстрелянные в 1939 году польские военнопленные, появился бюст Сталина. Директор мемориала назвал это логичным.

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