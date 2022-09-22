В России снова анонсировали протесты против "могилизации" и "преступного путинского режима"

Российское движение "Весна", которое 21 сентября анонсировало протесты в России против мобилизации, призвало россиян снова выходить на митинги.

На протесты собираются выйти в субботу, 24 сентября в 17:00.

Об этом движение "Весна" сообщило в Twitter.

"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против", — призывают организаторы акций.

В "Весне" отмечают, что "конечной целью акций является не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом".

"Однако надо понимать, что для того чтобы протест завершился падением режима, количество митингующих должно расти. Нам нужно выводить все больше людей", — говорится в сообщении движения.

Города, в которых планируется проведение протестов, пообещали объявить уже в пятницу, 23 сентября, а конкретные места сбора людей – 24 сентября, чтобы российской полиции было сложнее к этому подготовиться.

Напомним, в британской разведке заявили, что российский диктатор Владимир Путин идет на значительный политический риск в надежде собрать 300 тысяч военных для войны в Украине. Мобилизация в России столкнется с логистическими и административными трудностями, а собранные войска не будут боеспособными еще в течение как минимум нескольких месяцев.

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