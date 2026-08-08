В России снова атаковали Сызранский НПЗ: на заводе вспыхнул пожар - мониторы (видео)

Сызранский НПЗ

Реклама

В ночь на 8 августа в Сызрани Самарской области РФ, по сообщениям местных жителей, атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод . После этого на территории предприятия вспыхнул пожар.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+ , также обнародовавший кадры с места происшествия.

Реклама

По данным канала, после атаки Сызранский НПЗ продолжает гореть . На опубликованных кадрах видно значительное возгорание в районе предприятия.

Реклама

Официальной информации российских властей по поводу масштабов повреждений и возможных пострадавших на момент публикации нет.

Сызранский НПЗ входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих предприятий российской компании «Роснефть». Завод производит, в частности, моторное и судовое топливо, а его мощность оценивается примерно в 8,9 млн тонн нефти в год.

Предприятие уже не раз становилось целью атак беспилотников. В частности, об очередном ударе по Сызранскому НПЗ сообщалось 12 июля 2026 года.

Новости партнеров