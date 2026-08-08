ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
535
Время на прочтение
1 мин

В России снова атаковали Сызранский НПЗ: на заводе вспыхнул пожар - мониторы (видео)

В российской Сызрани Самарской области сообщают о новой атаке на местный нефтеперерабатывающий завод.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сызранский НПЗ

Сызранский НПЗ

В ночь на 8 августа в Сызрани Самарской области РФ, по сообщениям местных жителей, атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод . После этого на территории предприятия вспыхнул пожар.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+ , также обнародовавший кадры с места происшествия.

По данным канала, после атаки Сызранский НПЗ продолжает гореть . На опубликованных кадрах видно значительное возгорание в районе предприятия.

Официальной информации российских властей по поводу масштабов повреждений и возможных пострадавших на момент публикации нет.

Сызранский НПЗ входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих предприятий российской компании «Роснефть». Завод производит, в частности, моторное и судовое топливо, а его мощность оценивается примерно в 8,9 млн тонн нефти в год.

Предприятие уже не раз становилось целью атак беспилотников. В частности, об очередном ударе по Сызранскому НПЗ сообщалось 12 июля 2026 года.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie