В России снова "бавовна": в Волгограде горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

ПВО этой ночью уничтожила четыре украинских беспилотника в Белгородской области, два — в Волгоградской и один в Ростовской.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары зафиксировали, в частности, в Белгородской и Волгоградской областях. Пылает один из нефтеперерабатывающих заводов, сообщают российские Telegram-каналы.

Экстренные службы подтвердили мощный пожар в Красноармейском районе Волгограда. Там произошел взрыв после падения дрона. Огонь распространился на 300 квадратных метров. На месте работают спасательные службы.

По данным российских пабликов, горит НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"При прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв.м.

На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", – говорится в заявлении МЧС РФ.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе с мощностью в 14,8 миллиона тонн.

Об атаке беспилотника завил также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО якобы ликвидировало дрон самолетного типа в Новооскольском городском округе.

"В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, иссечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль", — отметил Гладков.

Напомним, 18 января в Белгородской области вспыхнула электроподстанция, и в некоторых микрорайонах города Старый Оскол возникли перебои со светом.

Кроме того, в ночь на 21 января россияне заявили о взрывах и атаке беспилотников по городам Орел, Тула и Смоленск.