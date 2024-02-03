В России снова "бавовна": в Волгограде горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

Минобороны традиционно обвинило Украину в атаке.
ПВО этой ночью уничтожила четыре украинских беспилотника в Белгородской области, два — в Волгоградской и один в Ростовской.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары зафиксировали, в частности, в Белгородской и Волгоградской областях. Пылает один из нефтеперерабатывающих заводов, сообщают российские Telegram-каналы.
Экстренные службы подтвердили мощный пожар в Красноармейском районе Волгограда. Там произошел взрыв после падения дрона. Огонь распространился на 300 квадратных метров. На месте работают спасательные службы.
По данным российских пабликов, горит НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
"При прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв.м.
На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", – говорится в заявлении МЧС РФ.
"Лукойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе с мощностью в 14,8 миллиона тонн.
Об атаке беспилотника завил также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО якобы ликвидировало дрон самолетного типа в Новооскольском городском округе.
"В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, иссечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль", — отметил Гладков.
Напомним, 18 января в Белгородской области вспыхнула электроподстанция, и в некоторых микрорайонах города Старый Оскол возникли перебои со светом.
Кроме того, в ночь на 21 января россияне заявили о взрывах и атаке беспилотников по городам Орел, Тула и Смоленск.
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