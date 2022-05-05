В России снова что-то горит: в пограничном с Украиной Курске вспыхнул масштабный пожар (видео)

В России снова что-то горит: в пограничном с Украиной Курске вспыхнул масштабный пожар (видео)

В пограничном с Украиной российском городе Курск вспыхнул масштабный пожар.

Возгорание возникло в четверг, 5 мая, в нежилом здании на площади 400 квадратных метров.

Об этом сообщают курские телеграммы и подтверждает МЧС РФ.

Сначала в РФ сообщили о том, что в Курской области якобы горит жилой дом. Однако впоследствии МЧС России опровергло эту информацию, отметив, что горит нежилое помещение.

Как отмечается, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Также рядом с неизвестным помещением загорелась еще и сухая трава. Пожар был настолько масштабным, что он был виден из большинства районов Курска.

Жители Курска не сообщали о "хлопках" (термин, которым российская пропаганда заменяет слово "взрывы", чтобы обвинить в этом Украину).

Напомним, в российском городе Нижневартовске группа неизвестных забросала помещение местного военкомата бутылками с зажигательной смесью.

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