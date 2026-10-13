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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В России снова "движуха": огромный пожар охватил завод в Ростовской области (фото, видео)

В Сети появилось видео сильного задымления над предприятием «Аксайкардандеталь».

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Пожар на территории завода «Аксайкардандеталь»

Пожар на территории завода «Аксайкардандеталь»

В Ростовской области РФ произошел масштабный пожар на территории предприятия «Аксайкардандеталь».

О возгорании сообщили Exilenova+ и Supernova+, а также российские пропагандистские ресурсы.

Производящий завод «Аксайкардандеталь»

По данным Exilenova+, «Аксайкардандеталь» специализируется на металлообработке, штамповке и термической обработке металла. Предприятие производит детали механических передач, карданные валы и комплектующие для сельскохозяйственной техники.

Такие производственные мощности потенциально могут использоваться для изготовления комплектующих к различной технике, в частности военной. То есть, завод является частью промышленной инфраструктуры, способной работать на нужды войны», — отмечают в Exilenova+.

В Сети появились видео и фото, на которых видно сильное задымление над территорией предприятия. Однако официальной информации от российских властей по поводу причины возгорания, площади огня, масштабов повреждений и пострадавших пока нет.

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Напомним, в ночь на 9 октября в России сообщали о серии атак беспилотников. По данным мониторинговых каналов и российских медиа, под ударом могли оказаться дата-центр Яндекса в Калуге и Ухтинский НПЗ в Республике Коми.

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