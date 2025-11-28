В России снова экстренно посадили самолет: что случилось на этот раз

Аэрофлот / © Reuters

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Иркутска в Москву, был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Перми «Большое Савино» — все из-за технической неисправности. Инцидент с бортом, на котором находились 158 пассажиров, стал очередным в ряде аварийных происшествий в авиации РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу российской авиакомпании сообщает The Moscow Times.

Решение о незапланированном приземлении принял командир экипажа после того, как сработала индикация. Она указывала на повышенный расход топлива, что может свидетельствовать о его возможной утечке. Самолет совершил штабную посадку, а для последующей перевозки пассажиров в Москву направили резервный борт.

Кризис авиапарка: последствия санкций

Этот инцидент далеко не первый, что произошел с российскими авиаперевозчиками за последнее время. Растущее количество аварийных ситуаций связано с началом полномасштабной войны и международными санкциями, значительно ухудшившими техническое состояние авиапарка.

Среди недавних инцидентов, зафиксированных изданием The Moscow Times, следует отметить:

Январь : рейс «Аэрофлота» Стамбул — Москва экстренно приземлился в Астрахани из-за технической неисправности.

Март : Airbus A320 совершил вынужденную посадку в Саратове после сигнала о возможной разгерметизации.

Апрель: лайнер, летевший в Денпасар, запросил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя.

Проблемы приобретают системный характер. За 11 месяцев прошлого года в России было зарегистрировано 208 инцидентов в авиации, что на 25% больше, чем годом ранее. Почти половина этих проблем была вызвана отказами двигателей или неисправностью шасси.

Эксперты отмечают, что поскольку из-за санкций российские компании не могут получать оригинальные запчасти и надлежащее техническое обслуживание от мировых производителей, предпосылок для улучшения безопасности полетов на сегодняшний день нет.

Напомним, 15 ноября в российском Хабаровске экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании «Россия». Во время полета у самолета российского производства SSJ100 («Сухой Суперджет») оторвалась часть обшивки.

В России растет количество аварий и авиакатастроф, а также увеличивается количество пассажиров и членов экипажей, погибающих при эксплуатации воздушных судов.

Также сообщалось, что международные санкции и вынужденный «каннибализм» самолетов продолжают уничтожать гражданскую авиацию Российской Федерации. С имеющимися темпами деградации уже через несколько месяцев ее авиапарк может уменьшиться более чем вдвое по сравнению с довоенным временем.