В среду, 8 февраля, в Новошахтинске Ростовской области произошел пожар на заводе "Ресурс", специализирующемся на переработке нефтепродуктов.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Площадь пожара составила 100 м², по состоянию на 10:30 возгорание ликвидировали.

Причины пожара пока не сообщаются.

Пожары в РФ на нефтеперерабатывающих заводах

С 2022 года в России участились пожары на критических объектах, в частности нефтеперерабатывающих заводах. Так, в ноябре 2022 года в Иркутской области на территории "Ангарской нефтехимической компании" произошел пожар.

В декабре прошлого года пожар снова повторился на территории "Ангарской нефтехимической компании", в результате произошел взрыв. Взрыв был очень мощным, сейсмографы в регионе зафиксировали землетрясение, а в помещениях ТЭЦ в нескольких километрах от места взрыва обрушились потолки.

В феврале 2023 года в городе Кстово Нижегородской области РФ произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании "Лукойл".

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