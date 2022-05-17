Пожар на заводе в Новосибирской области РФ, скриншот по видео/Stop it, YouTube

В России снова горит: в Новосибирской области вспыхнул масштабный пожар на заводе (фото, видео)

В России произошел очередной масштабный пожар на предприятии.

В этот раз загорелся завод "Геопласт" в городе Бердск Новосибирской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

Указано, что предприятие занимается изготовлением изделия из полиэтилена. И именно полиэтилен якобы вспыхнул на первом этаже здания, что и привело к возгоранию.

На место прибыли 42 чрезвычайныков и 12 единиц спецтехники. Пожар раскинулся на площадь более двух тысяч квадратных метров. Горели офисные помещения, производственные мощности и склады.

Также огонь охватил кровлю здания. Через несколько часов пожар ликвидировали.

Отметим, этой весной на территории России заметно участились масштабные пожары. Так, вчера, 16 мая, в Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре.

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