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В России снова масштабный пожар – пылало помещение площадью почти 2 тыс. квадратных метров (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
317
Время на прочтение
1 мин
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В России снова масштабный пожар – пылало помещение площадью почти 2 тыс. квадратных метров (фото, видео)

Фото: МЧС России

Огонь заметили, когда он уже добрался до крыши здания.

В российском городе Вологда в ночь на 5 марта вспыхнул масштабный пожар в одном из производственных помещений на площади почти 2 тысячи квадратных метров.

Об этом пишут местные СМИ.

Пожар был такого масштаба, что для его ликвидации пришлось привлечь более 50 представителей местной пожарной службы, на месте также насчитали 16 единиц техники.

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Пожарные локализовали возгорание, спасателям приходится разбирать отдельные конструкции и проводить их дополнительную проливку во избежание дальнейшего распространения огня.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в Москве 27 февраля загорелся вагон на станции метро Спортивная.

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Дата публикации
Просмотры
317
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