Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад и Украина не выполняют необходимые условия для достижения мира и "выдвинула требования" по этому поводу.

Об этом Захарова рассказала на брифинге.

"Мы всегда используем переговорный процесс к последней возможности. Дипломатия и возможности урегулирования для нас всегда в приоритете. В данном случае все возможности были испытаны и при этом исчерпаны. Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных", — заявила она, указав на отсутствие такой воли.

По ее словам, Россия никогда, в отличие от Украины, не отказывалась от диалога и поиска дипломатических способов урегулирования конфликта. Представитель ведомства отметила, что это неизменная позиция вне зависимости от того, с кем Москва имеет дело: с союзниками, с друзьями, с партнерами или с государствами, не имеющими России доброжелательных чувств.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала "необоснованными и бездоказательными" заявления президентки Молдовы Маи Санду о подготовке пророссийского переворота в стране.

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