В России снова "подгорает": в Хабаровском крае неизвестный поджег здание Росгвардии (видео)

В России снова "подгорает": в Хабаровском крае неизвестный поджег здание Росгвардии (видео)

В Хабаровском крае в России неизвестный поджег здание Росгвардии.

По предварительной информации, мужчина попытался зайти в здание Росгвардии с пластиковой канистрой, в которой, вероятно, было горючее. Однако дверь оказалась закрытой. Тогда неизвестный поджег канистру прямо у двери здания.

Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

В результате поджога на крыльце Росгвардии произошел пожар. Его ликвидировали работники пожарной охраны. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Неизвестный уже задержан. Им оказался 50-летний местный мужчина.

Напомним, сегодня, 4 июня, в административном здании в центре Тюмени также произошел пожар, вспыхнула крыша.

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