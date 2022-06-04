В России снова "подгорает": в Хабаровском крае неизвестный поджег здание Росгвардии (видео)

В Хабаровском крае в России неизвестный поджег здание Росгвардии.
По предварительной информации, мужчина попытался зайти в здание Росгвардии с пластиковой канистрой, в которой, вероятно, было горючее. Однако дверь оказалась закрытой. Тогда неизвестный поджег канистру прямо у двери здания.
Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
В результате поджога на крыльце Росгвардии произошел пожар. Его ликвидировали работники пожарной охраны. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Неизвестный уже задержан. Им оказался 50-летний местный мужчина.
Напомним, сегодня, 4 июня, в административном здании в центре Тюмени также произошел пожар, вспыхнула крыша.
Читайте также:
- В Польше двое мужчин напали на украинок: одна женщина скончалась
- В окружении президента рассказали о том, что остается за кадром записей ежедневных обращений
- Оккупанты ракетой попали в гараж на Харьковщине: есть жертвы