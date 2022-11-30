В России снова придумали об "аннексии" Польшей запада Украины: у Зеленского объяснили, для чего РФ это делает

Российская пропаганда не раз врала о "желании Польши забрать" себе запад Украины.
В Офисе президента прокомментировали очередные лживые фантазии российских чиновников о якобы "планах Польши аннексировать западные области Украины". Советник руководителя ОП Михаил Подоляк объяснил, что такими высказываниями Россия хочет "посеять недоверие среди друзей".
Об этом советник главы ОП написал в твиттере.
"Заявления странных спикеров России о "планах Польши аннексировать мероприятие Украины" — очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто верит, что это сработает? Украина и Польша смеются над этими попытками. Вместе. Есть только одна страна, которая издевается над международным правом", и мы знаем ее название", — подчеркнул Подоляк.
Россия распространяет фейки о "планах Польши аннексировать" запад Украины
Напомним, на днях глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша "готовится к захвату западных областей Украины – Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области". По его фантазиям, три западных региона Украины якобы станут "щедрой компенсацией от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".
В конце мая российские пропагандисты распространили лживое заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о "начале захвата" Польшей западных областей Украины.
Читайте также:
- Мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались?”: президент Таджикистана устроил Путину “разнос”
- Нужна ли Китаю сильная Россия: Жданов заявил о большой смене мироустройства
- Лукашенко будет следующим? Что известно о внезапной смерти соратника белорусского диктатора