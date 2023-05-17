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В России снова произошел поджог на железной дороге: что известно

В России снова произошел поджог на железной дороге: что известно

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1145
Время на прочтение
1 мин
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В России снова произошел поджог на железной дороге: что известно

В России снова произошел поджог на железной дороге. / Фото: pixabay.com

Пожар на железной дороге произошел в Ленинградской области РФ.

В Ленинградской области РФ в ночь на 17 мая неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Пожар произошел на перегоне "Ржевка – Мельничный Ручей" рядом с городом Всеволожск.

Сотрудники РЖД заметили уже тлевший шкаф, он полностью сгорел изнутри и потушили его самостоятельно. На ней виднелись следы взлома.

Релейный шкаф был установлен на путях, которые используются для движения пригородных пассажирских поездов. Поджигателя ищут.

Напомним, возле Луганска огонь уничтожил систему управления на железной дороге (видео).

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Дата публикации
Просмотры
1145
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