В России снова произошел поджог на железной дороге: что известно

Пожар на железной дороге произошел в Ленинградской области РФ.

В Ленинградской области РФ в ночь на 17 мая неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Пожар произошел на перегоне "Ржевка – Мельничный Ручей" рядом с городом Всеволожск.

Сотрудники РЖД заметили уже тлевший шкаф, он полностью сгорел изнутри и потушили его самостоятельно. На ней виднелись следы взлома.

Релейный шкаф был установлен на путях, которые используются для движения пригородных пассажирских поездов. Поджигателя ищут.

Напомним, возле Луганска огонь уничтожил систему управления на железной дороге (видео).

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