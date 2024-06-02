В России снова произошла "бавовна" на НПЗ – что известно (фото)

В российском городе Ухта, Республика Коми, 2 июня произошла "бавовна", а после нее пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, перед началом пожара они слышали несколько хлопков, позже возле НПЗ был замечен столб дыма.

По информации МЧС России, вспышка на нефтеперерабатывающем предприятии началась в резервуаре РВС-10000, крыша резервуара частично разрушена.

В российской Ухте произошла "бавовна"/ Фото: Baza

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Идет охлаждение резервуара.

Напомним, СБУ и ВСУ устроили "фейерверк" на военном аэродроме РФ "Кущевск" и Славянском НПЗ.

Читайте также ведущие новости дня: