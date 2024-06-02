В России снова произошла "бавовна" на НПЗ – что известно (фото)

На нефтеперерабатывающем заводе РФ вспыхнул пожар.
В российском городе Ухта, Республика Коми, 2 июня произошла "бавовна", а после нее пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, перед началом пожара они слышали несколько хлопков, позже возле НПЗ был замечен столб дыма.
По информации МЧС России, вспышка на нефтеперерабатывающем предприятии началась в резервуаре РВС-10000, крыша резервуара частично разрушена.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Идет охлаждение резервуара.
Напомним, СБУ и ВСУ устроили "фейерверк" на военном аэродроме РФ "Кущевск" и Славянском НПЗ.
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