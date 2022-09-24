В России снова протестуют против мобилизации: людей валят на асфальт и задерживают (фото, видео)

В ряде российских городов 24 сентября люди снова вышли на улицы с протестами против "частичной" мобилизации. Традиционно силовики задерживают митингующих.
Участники протестов выкрикивают: "Против войны!" А ОМОН применяет против них силу, валят людей на землю.
Об этом пишут российские СМИ и сообщается в Сети.
Так, уже известно о задержании демонстрантов в Иркутске, Улан-Уде, Новосибирске, Томске, Чите и Хабаровске. По данным издания "ОВД-Инфо", в настоящее время задержаны около 100 человек. Большинство из Новосибирска: там задержали не менее 59 человек.
Заметим, что жесткие задержания проходят в Новосибирске – против митингующих применяют силу.
В то же время, в Иркутске на митинге силовики, а иногда и люди без формы, задерживают участников акции и грузят их в рейсовые автобусы, переоборудованные под нужды полиции.
Напомним, по оценкам американских исследователей, в России не смогут создать мобилизационный резерв даже низкого качества.
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