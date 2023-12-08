В России снова прямо в небе загорелся самолет: какая его судьба и что говорят пассажиры (видео)

Как только начался разгон самолета, пассажиры услышали взрывы, а затем увидели пламя на турбинах.

В России самолет S7 "Новосибирск-Москва" сразу после взлета экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Пассажиры сняли на видео возгорание.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Рейс "Новосибирск-Москва" со 176 пассажирами на борту взлетел в 6:21 и почти сразу после этого произошел помпаж обоих двигателей. Вероятно, возникла проблема с давлением. В 07:04 самолет совершил экстренную посадку в аэропорту "Толмачево".

"Во время посадки капитан сказал, что вспыхивали тормоза. Все пассажиры уже вышли, все в порядке. Рейс назначили в 14:20", – рассказал один из пассажиров.

По другой версии, во время взлета авиасудна загорелись двигатели. По словам очевидцев, как только начался разгон самолета, пассажиры услышали взрывы, а затем увидели пламя на турбинах. Пассажиры сняли на видео вид с иллюминатора самолета: на кадрах виден огонь.

В Новосибирске прямо в небе загорелся самолет

Через несколько минут капитан сказал, что принято решение о посадке. Пока самолет садился, у него сгорели тормоза и судно пришлось отбуксировать.

"Правый двигатель, возле которого сидела я, вспыхнул еще на взлетно-посадочной полосе, вырвалось несколько языков пламени, потом мы оторвались от земли, он вспыхивал раз в 10-20 секунд. Затем подключился второй, вспыхивали одновременно. Было вспышек 12, потом они прекратились, видно было, что мы разворачиваемся", – рассказала пассажирка.

После посадки самолета все 176 пассажиров вышли самостоятельно, пострадавших нет. Самолет был отстранен от эксплуатации, транспортная прокуратура начала проверку.

Напомним, 7 декабря в российском Улан-Удэ во время взлета загорелся самолет компании "Аэростар". У него вспыхнул левый двигатель. Авиасудно совершило посадку.

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