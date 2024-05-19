В России снова пылает: дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае — работа приостановлена (видео)

В России очередная "бавовна" на нефтеперерабатывающем заводе.
В России в ночь на 19 мая произошел взрыв в районе города Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае – беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. После атаки он приостановил работу.
Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС.
"НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников", - говорится в сообщении.
Как пишет канал ASTRA, нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани атаковали шесть дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, в России ночью горели нефтебазы и НПЗ после атаки дронов (видео).
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