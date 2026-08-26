- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
В России снова пылает Wildberries: дроны повторно поразили огромный хаб в Котовске (видео)
После атаки на территории объекта вспыхнул пожар.
Дроны повторно поразили логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
По словам очевидцев, в течение примерно 40 минут они услышали не менее 10 взрывов. После этого в одном из районов города начался пожар.
Около полуночи мониторинговые каналы сообщали об угрозе атаки беспилотников. В то же время в аэропорту Тамбова ввели соответствующие ограничения.
Известно, что после атаки работу хаба WB в Котовске временно приостановили. Спасатели продолжают сражаться с огнем в логистическом центре, площадь которого составляет около 108 000 м².
Отметим, что хаб Wildberries в Котовске — один из ключевых логистических объектов компании в Центральной России. Он начал работу в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров.
Ранее сообщалось, что ни Кремль, ни российские «военкоры» не верят в возможность РФ в ближайшее время полностью перехватывать украинские средства поражения.
Мы ранее информировали, что атака беспилотников на склады Ozon повлекла за собой обвал акций компании и российского рынка.