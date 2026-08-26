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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России снова пылает Wildberries: дроны повторно поразили огромный хаб в Котовске (видео)

После атаки на территории объекта вспыхнул пожар.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на скады Wildberries

Последствия атаки на скады Wildberries

Дроны повторно поразили логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По словам очевидцев, в течение примерно 40 минут они услышали не менее 10 взрывов. После этого в одном из районов города начался пожар.

Около полуночи мониторинговые каналы сообщали об угрозе атаки беспилотников. В то же время в аэропорту Тамбова ввели соответствующие ограничения.

Известно, что после атаки работу хаба WB в Котовске временно приостановили. Спасатели продолжают сражаться с огнем в логистическом центре, площадь которого составляет около 108 000 м².

Отметим, что хаб Wildberries в Котовске — один из ключевых логистических объектов компании в Центральной России. Он начал работу в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров.

Ранее сообщалось, что ни Кремль, ни российские «военкоры» не верят в возможность РФ в ближайшее время полностью перехватывать украинские средства поражения.

Мы ранее информировали, что атака беспилотников на склады Ozon повлекла за собой обвал акций компании и российского рынка.

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