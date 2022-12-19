В России снова разбился и сгорел вертолет Ми-8

В России второй раз за три дня во время посадки разбился и сгорел вертолет Ми-8.

В понедельник, 19 декабря, в Магаданской области России во время захода на посадку разбился и сгорел вертолет Ми-8Т.

Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Вертолет Ми-8Т сгорел во время приземления в поселке Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области.

Как сообщает прокуратура, вертолет врезался в строительный вагончик, перекинулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки. Три члена экипажа успели эвакуироваться до начала пожара.

Вертолет полностью уничтожен огнем, он принадлежал компании ООО "Поляр-авиа". Вертолет вез продукты питания и запчасти к технике.

Аварии вертолетов и самолетов в РФ

2 декабря в Приморском крае России разбился истребитель МиГ-31.

16 декабря вертолет Ми-8 разбился в российском Улан-Удэ вблизи аэропорта "Байкал". На борту находились три человека. По предварительным данным, все погибли

23 октября в российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов.

25 ноября в России во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66. На борту находились два брата – они погибли на месте.

Читайте также: