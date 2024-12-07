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В России снова раздаются взрывы: в каком регионе "расцвела бавовна"

В России снова раздаются взрывы: в каком регионе "расцвела бавовна"

Еще в одном из регионов России ночью было неспокойно / Фото: из соцсетей

Местные жители жалуются на беспокойную ночь.

Несколько взрывов в ночь на 7 декабря 2024 года прогремело над Майкопом — столицей российской Адыгеи.

Информация об этом появилась в российских пабликах.

По предварительной информации, над республикой Адыгея ночью работало ПВО.

Местные жители рассказали, что было слышно по меньшей мере два мощных взрыва в небе над столицей региона, в районе местного аэродрома.

Также жители Майкопа сообщили о взрыве и публикуют в сети кадры, как утверждается, дыма в микрорайоне под названием Черемушки.

Официальной информации пока нет.

Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работало над 4 регионами и Крымом.

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