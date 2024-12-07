В России снова раздаются взрывы: в каком регионе "расцвела бавовна"

Местные жители жалуются на беспокойную ночь.
Несколько взрывов в ночь на 7 декабря 2024 года прогремело над Майкопом — столицей российской Адыгеи.
Информация об этом появилась в российских пабликах.
По предварительной информации, над республикой Адыгея ночью работало ПВО.
Местные жители рассказали, что было слышно по меньшей мере два мощных взрыва в небе над столицей региона, в районе местного аэродрома.
Также жители Майкопа сообщили о взрыве и публикуют в сети кадры, как утверждается, дыма в микрорайоне под названием Черемушки.
Официальной информации пока нет.
Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работало над 4 регионами и Крымом.
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