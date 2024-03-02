В России снова упала ракета, которую оккупанты запускали по Украине: фото

Оккупанты атаковали ракетой Украину, но она не долетела.

В Краснодарском крае РФ снова упала вражеская ракета, которую оккупанты, вероятно, запускали по территории Украины. Российский снаряд приземлился в поле у станицы Новощербиновская.

Об этом сообщает мониторинговый телеграмм-канал monitor.

"Одна Х-35 не долетела до территории Украины и отдыхает в полях Краснодарского края РФ", – говорится в сообщении.

Исследователи убеждают, что похожей ракетой за прошедшие сутки российская террористическая армия ударила по Николаевской области. Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил ракетный удар по с. Котлярово Шевченковского общества. Там террористы ударили по складскому помещению на территории фермерского хозяйства.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал фотографии с места падения российской ракеты Х-35 на территории России.

В РФ снова упала ракета / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Российские ракеты часто падают на территории РФ

Это не первый случай, когда российские ракеты падают на территории РФ, не долетая до Украины. В январе 2024 года одна из ракет упала в деревне Петропавловка Воронежской области РФ. В результате несколько домов были уничтожены.

15 января 2024 года в Краснодарском крае России в течение 13 января упали сразу две ракеты "Калибр". Локацию, где пала одна из целей, сняли на видео местные жители.

Читайте также: