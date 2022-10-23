В России снова военный самолет упал на жилой дом: появилось новое видео

Самолет Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета над Иркутском.

В российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом.

Об этом сообщил губернатор Игорь Кобозев.

Самолет упал на жилой двухэтажный дом. Российские экстренные службы утверждают, что истребитель Су-30 разбился якобы во время испытательного полета.

Также читайте Авиакатастрофа в Ейске: эксперт назвал версии причины падения самолета

В МЧС РФ заявили, что пилоты погибли. Жертв среди мирного населения нет. На месте инцидента возник пожар.

Городской сайт Иркутска рассказывает о ЧП с самолетом по словам местных жителей.

"Над Вторым Иркутским проходили летные испытания — летали два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать, экипаж 20 минут не выходил на связь, — передает сайт сообщения читателей. — Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, который не выходил. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы — вероятно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб".

Напомним, что в российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет. По официальным данным того дня, четыре человека погибли, еще 25 пострадали.

Позже стало известно, что погибших уже шестеро, а 27 получили ранения. Несколько человек пропали без вести.

Также в Сети появилось видео падения Су-34 в Ейске. Пилот истребителя сказал, что его сбили.

Читайте также: