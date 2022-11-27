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В России снова вспыхнул масштабный пожар: на этот раз горел крупный нефтеперерабатывающий завод (видео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
1622
Время на прочтение
1 мин
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В России снова вспыхнул масштабный пожар: на этот раз горел крупный нефтеперерабатывающий завод (видео)

Фото: МЧС РФ

В Сибири горел самый крупный нефтеперерабатывающий завод.

В Иркутской области на территории Ангарской нефтехимической компании произошел пожар.

Об этом сообщило пропагандистское издание "РИА Новости".

О пожаре стало известно в 9 часов по местному времени, его успели потушить до 13:17, огонь охватил значительную территорию объекта.

Сообщается об отсутствии пострадавших.

Причины пожара не сообщают, власти создали специальную комиссию и будут изучать причины пожара.

"Ангарская нефтехимическая компания" (входит в структуру "Роснефти") – крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

Напомним, 20 ноября в Москве вспыхнул масштабный пожар – горели складские помещения, в которых расположены магазины светильников, мебели и цветов.

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Дата публикации
Просмотры
1622
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