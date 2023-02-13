В России снова жарко: в Красноярске горит склад, обрушилась крыша (видео)

В Красноярске вспыхнул пожар на складе и прилегающем к нему здании.

В российском Красноярске 13 февраля произошел масштабный пожар на складе и прилегающем к нему здании.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

По информации МЧС, пожар охватил площадь до 7 тысяч квадратных метров.

На место выехал пожарный поезд. Пожарные отметили, что тушение осложняется удаленным расположением водоисточников.

Также известно, что на территории склада обрушилась крыша.

Напомним, в российском Новосибирске обрушился подъезд жилого дома.

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