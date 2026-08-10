В России сняли с выборов партию, которая призывала к миру: россияне устроили протест

В РФ убрали партию Яблоко по выборам, россияне вышли на протест

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Единственная легальная структура в России, которая шла на выборы с требованием прекращения огня, оказалась вне гонки из-за судебного решения, принятого по иску политических конкурентов.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заседание Верховного суда РФ.

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Верховный суд полностью удовлетворил иск прокремлевской партии «Родина» и исключил «Яблоко» из избирательных бюллетеней. Судья Вячеслав Кириллов зачитал определение, однако не объявил его обоснование. Это первый случай в современной истории России, когда уже зарегистрированную для участия в выборах партию убирают из гонки.

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Поводом к иску стали якобы нарушения в агитации: использование картинок с искусственным интеллектом без авторских прав и обвинение в иностранном финансировании. На суде представитель ЦИК поддержал истца и принес справку от Росфинмониторинга о зарубежных деньгах «Яблока», однако ее содержание так и не раскрыли. Иск также поддержал прокурор.

В «Яблоке» заявили, что намерены обжаловать решение суда. На процедуру обжалования партия имеет пять дней, и до его завершения решение не вступает в законную силу.

В российских СМИ отмечают, что «Яблоко» оставалось единственной легальной структурой в России, участвовавшей в выборах с лозунгом «За мир и свободу!» и призывом к прекращению огня. Российская прокуратура и другие партии расценили эту риторику как экстремизм и призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

В то же время ключевые лидеры партии были устранены с помощью судов и штрафов. Председателя партии Николая Рыбакова лишили права участвовать в выборах из-за публикации с портретом Алексея Навального. Его заместителя Максима Круглова приговорили к семи годам колонии за посты о действиях российских военных в Буче и Мариуполе. Другого же заместителя Льва Шлосберга бросили в СИЗО по обвинениям в «дискредитации» армии РФ.

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Несмотря на антивоенную риторику, предвыборная программа «Яблока» предусматривала лишь прекращение огня и начало дипломатических переговоров с Киевом, без упоминания о выводе российских войск, возвращении оккупированных территорий или о выплатах репараций Украине.

Выборы в Госдуму РФ намечены на 18–20 сентября. На фоне судебного процесса российские медиа обнародовали видео, где силовики в РФ угрожают выходящим в поддержку партии «Яблоко» гражданам.

Россияне даже устроили акцию протеста. Они пишут слово «мир» на асфальте и поют песни.

Напомним, Россия не пойдет на «заморозку» войны, пока не исчезнет ее «первопричина». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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