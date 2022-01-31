В России собирают подписи против вторжения в Украину: подписали Ахеджакова и Макаревич

В России собирают подписи против вторжения в Украину: подписали Ахеджакова и Макаревич

Документ называют "заявлением поклонников мира...".

В России ученые, музыканты, писатели и деятели культуры начали собирать подписи против войны с Украиной.

Об этом рассказали в ТСН.14:00 за 31 января.

В петиции говорится, что война не только не отвечает интересам России, но и несет угрозу ее существованию. Кроме того, "граждан России никто не спрашивает". Отмечается, что на "государственном телевидении - только мнение сторонников войны", из которого "звучат прямые военные угрозы, вытекают агрессия и ненависть в отношении Украины, Америки и стран Запада".

"Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, – безнравственная, безответственная и преступная, не должна вестись от имени народов России. Такая война не может иметь ни легитимных, ни моральных целей», – говорится в заявлении.

Войну в документе называют недопустимой: "Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну".

Известно, что подписи под "заявлением сторонников мира против партии войны в российском руководстве" уже поставили подписи актриса Лия Ахеджакова, выступавшая против аннексии Крыма и действий Москвы на Донбассе, а также музыкант Андрей Макаревич, который певец неоднократно критиковал ситуацию на украинском Донбассе.

Подписи также поставили писатель Виктор Шендерович, телеведущая Татьяна Лазарева, журналистка Зоя Светова и т.д.

Как сообщалось, санкции против олигархов Владимира Путина обещают сегодня объявить в Великобритании. Речь идет о собственности друзей главы Кремля в Лондоне. Таким образом, премьер-министр Борис Джонсон стремится сдержать Москву от вторжения в Украину. В настоящее время Великобритания планирует ввести санкции только против тех, кто непосредственно вовлечен в деятельность по дестабилизации Украины.

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