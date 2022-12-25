В России собираются наказывать повышенными налогами "непокорных граждан", сбежавших из страны

В России собираются наживаться даже на выехавших из страны. Теперь для таких россиян налоги будут выше, чем для более покорных граждан.

В Госдуме предлагают поднять налоги для сбежавших из страны россиян.

Такое предложение высказал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы тем, кто покидает нашу страну, чтобы они вернулись назад. Это не правильно. Вполне понятно, почему они сбежали", — написал он в телеграмме.

Володин считает, что те, кто "понял свою ошибку", уже вернулись обратно в РФ, а остальные — это предатели.

"Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они изменили своей стране, родным и близким", — заявил российский чиновник.

Он добавил, что сегодня уехавшие "не только работают в российских компаниях удаленно, но и пользуются всеми льготами", которые им дает Россия. Однако это, по словам Володина, необходимо остановить.

"Правильно преференции для оставивших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательстве", — написал Володин.

Ранее в России заявили о планах запретить удаленную работу для сбежавших за границу, в частности, и после объявления мобилизации.

Напомним, в России заявили, что им необходимо конфисковать роскошное имущество и жилье у российских элит, которые игнорируют или не поддерживают военные действия в Украине из-за страха потерять роскошный образ жизни.

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