В ближайшее время российская пропаганда и "агенты влияния" в разных странах мира с подачи спецслужб РФ приступят к дискредитации стремления народов этой страны к самоопределению.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Во время масштабной кампании в информационной и политической сферах будет распространяться мнение об агрессивном, террористическом или даже "нацистском" характере любых национальных движений.

“Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам РФ, которые страдают от имперской политики”, — говорится в сообщении.

В украинской разведке подчеркнули, что традиционно под ударом российской пропаганды в первую очередь окажутся народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, речь идет о чеченской оппозиции.

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“Военно-политическое руководство РФ и режим Путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единства и даже самого существования России. Именно их возникновение воспринимается как фактор нестабильности и вызывает жесткое противодействие кремлевской верхушки”, — объясняют в украинской разведке.

ГУР Минобороны призывает критически относиться к манипулятивным сообщениям такого сорта, независимо от имени распространяющего их спикера, ведь под видом "лидеров мыслей" могут быть скрыты так называемые российские "агенты влияния".

Напомним, в России воевать принуждают не москвичей и питерцев, и даже не россиян, малые народы – главный мобилизационный фундамент Путина.

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