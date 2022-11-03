В России собираются вернуть двухлетний срок службы в армии: через год не успевают научить призывников

В России было выдвинуто предложение увеличить срок срочной службы в армии до двух лет. Такое решение объясняют тем, что через год "невозможно качественно научить призывников".

В России собираются вернуть двухлетний срок службы в армии. Инициаторами этого решения стали депутат Михаил Шеремет и сенатор Владимир Джабаров. Они считают, что через год невозможно качественно научить призывников.

Об этом сообщает российский пропагандистский портал РБК.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в Радфеде уже запланированы консультации по этому поводу, и идея, вероятнее всего, будет поддержана.

"Конечно, я поддерживаю это. Обязательно нужно вводить двухлетний срок [срочной] службы", — сказал Бондарев.

По его словам, освоить за год новую военную технику, поступающую в Вооруженные силы России, невозможно.

Такого же мнения придерживается и российский сенатор Владимир Джабаров, который и стал инициатором соответствующего решения в середине октября. По его мнению, такой подход станет более эффективным, поскольку "за год призывника сложно всему научить".

Аналогичное мнение в начале ноября выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет, заявивший, что "нынешний формат не предусматривает качественную подготовку солдата", поэтому увеличение срока службы позволит быстро повысить боеспособность армии.

Между тем спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что ключевым в этом случае является мнение Министерства обороны РФ.

Следует отметить, что срочная служба в России длится 12 месяцев с 2008 года.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что срочников якобы не будут отправлять на войну с Украиной, а тех, кто завершил службу, обещают отправить домой.

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