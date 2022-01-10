В России солдата-срочника обвинили в осквернении памятника погибшим военнослужащим

Известно, что парень родом из Кавказа, поэтому руководство части приняло решение "привлечь старейшин" из этой республики РФ.

На Кубани в РФ солдата-срочника обвинили в осквернении памятника погибшим военнослужащим.

Об этом сообщают росСМИ.

Одной из бронзовых фигур солдат дал пощечину, а затем пнул ее сзади. На другой скульптуре он отработал удушающий прием.

Видео со своими бойцовскими навыками парень опубликовал в Интернете. После того как видео стало распространяться в социальных сетях, солдат его удалил. В воинской части организовали проверку.

"Решение такое принято – привлечь старейшин из тех республик, откуда приехали эти призывники, чтобы они с ними побеседовали. Это помимо административной и дисциплинарной ответственности, к которой их привлекут", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Южный военный округ РФ.

Ранее сообщалось, что в России военный написал на спинах срочников "Ингушетия": его обвинили в экстремизме.

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