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В России сообщают об атаке на стратегический аэродром «Энгельс-2»: раздался взрыв
В российском Энгельсе Саратовской области сообщили об атаке на военный аэродром "Энгельс-2". На обнародованных местными жителями кадрах предположительно зафиксирован взрыв на территории авиабазы.
В российском городе Энгельс Саратовской области в ночь на 2 августа сообщили о взрывах в районе военного аэродрома «Энгельс-2».
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .
Местные жители опубликовали кадры, на которых предположительно зафиксирован момент мощного взрыва на территории авиабазы. Также в соцсетях пишут о повторных взрывах вблизи аэродрома.
Информации о масштабах возможных повреждений и пострадавших пока нет. Российские власти официально последствий атаки не комментировали.
На аэродроме Энгельс-2 базируется российская стратегическая авиация, в том числе самолеты Ту-95МС и Ту-160, которые РФ использует для нанесения ракетных ударов по Украине.
Напомним, бойцы Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. По данным НГУ, самолет готовился к боевому вылету.