В России сообщают об атаке на стратегический аэродром «Энгельс-2»: раздался взрыв

Энгельс-2 / © из соцсетей

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В российском городе Энгельс Саратовской области в ночь на 2 августа сообщили о взрывах в районе военного аэродрома «Энгельс-2».

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .

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Местные жители опубликовали кадры, на которых предположительно зафиксирован момент мощного взрыва на территории авиабазы. Также в соцсетях пишут о повторных взрывах вблизи аэродрома.

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Информации о масштабах возможных повреждений и пострадавших пока нет. Российские власти официально последствий атаки не комментировали.

На аэродроме Энгельс-2 базируется российская стратегическая авиация, в том числе самолеты Ту-95МС и Ту-160, которые РФ использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

Напомним, бойцы Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. По данным НГУ, самолет готовился к боевому вылету.

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