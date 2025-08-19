В России сообщили о ночной атаке дронов на НПЗ в Волгограде

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде .

Со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, речь идет о том, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание на кровле одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Врачи сообщают, что пыталась работать служба пожаротушения, а пострадавших нет.

Ранее НПЗ пережил несколько подобных атак: в частности, в ночь на 13 августа также сообщалось об ударе по Волгоградскому НПЗ, а еще раньше - в январе 2025 года.

Реклама

Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде .