ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

В России сообщили о ночной атаке дронов на НПЗ в Волгограде

В ночь на 19 августа российские официальные источники заявили об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. В результате падения обломков вспыхнул пожар на крыше больницы и территории НПЗ, однако жертвы не зафиксированы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде .

Со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, речь идет о том, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание на кровле одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Врачи сообщают, что пыталась работать служба пожаротушения, а пострадавших нет.

Ранее НПЗ пережил несколько подобных атак: в частности, в ночь на 13 августа также сообщалось об ударе по Волгоградскому НПЗ, а еще раньше - в январе 2025 года.

Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде .

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie