В России сообщили о ночной атаке дронов на НПЗ в Волгограде
В ночь на 19 августа российские официальные источники заявили об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. В результате падения обломков вспыхнул пожар на крыше больницы и территории НПЗ, однако жертвы не зафиксированы.
По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде .
Со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, речь идет о том, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание на кровле одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Врачи сообщают, что пыталась работать служба пожаротушения, а пострадавших нет.
Ранее НПЗ пережил несколько подобных атак: в частности, в ночь на 13 августа также сообщалось об ударе по Волгоградскому НПЗ, а еще раньше - в январе 2025 года.
Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде .