В России сообщили об упавшем в Тульской области беспилотнике

Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности.

На месте работают оперативные службы, только прибавляют в агентстве. Ни фото, ни подтверждения независимых источников не предоставлены.

БПЛА, по сообщению СМИ, упал "далеко от жилых домов, угрозы населению и инфраструктуре нет".

Напомним, в начале марта в Тульской области РФ слышали взрыв, позже СМИ показали фото воронки и заявляли, что причиной может стать беспилотник.

Тогда речь шла об инциденте в поселке Березовский в Киреевском районе.

Позже комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что утром в лесополосе, в 600 м от населенного пункта обнаружили воронку от взрыва диаметром 1,5 м.

Тем временем 18 марта Львовскую область атаковали 6 иранских беспилотников. ПВО Украины удалось сбили три дрона, но еще три дрона попали в нежилые помещения.

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