В России соратница Навального получила получила 1,5 года ограничения свободы

В России соратница Навального получила получила 1,5 года ограничения свободы

Киру Ярмыш обвиняют в нарушении и подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

В России пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

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Ее обвиняют в нарушении и подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание либо создавшее угрозу его наступления.

Ярмыш запретили менять постоянное места жительства без предварительного уведомления, покидать Москву, посещать массовые мероприятия. Домашний арест Кире отменили до вступления приговора в силу. Прокуратура просила дать ей 2 года ограничения свободы.

Как сообщает Meduza, ранее по "санитарному делу" были осуждены соратники Навального Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также брат политика Олег Навальный.

Соболь приговорили к полтора годам ограничения свободы, Ляскин получил год ограничения свободы, Олег Навальный — год лишения свободы условно.

В деле фигурируют также соратники Навального Олег Степанов и Анастасия Васильева, московский муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Им приговоры еще не вынесены.

Ранее сообщалось, что Киру Ярмыш задержали по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве. Кроме того, ее обвиняют в призывах к участию в акции протеста 23 января на поддержку Навального.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января с Берлина, где лечился после отравления "Новичком". Его самолет, который должен был прибыть в "Внуково", перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Там его задержали.

Судебное заседание по делу Навального состоялось 18 января и его оставили под арестом. Суд Москвы 2 февраля заключил Навального на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи человек.

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