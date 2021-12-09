В России сошел с рельсов грузовой поезд: последствия напоминают фильм-катастрофу (видео)

Вагоны были загружены железобетонными изделиями.

В четверг, 9 декабря, в Кировской области (Российская Федерация) произошла железнодорожная катастрофа.

Как сообщают в Telegram-канале Baza, тепловоз и шесть вагонов с железобетонными изделиями сошли с рельсов.

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Катастрофа произошла на участке Киров-Котласский – Чухломинский.

В аварии никто из людей не пострадал. Сумма нанесенного ущерба еще не установлена, но, по предварительной информации, она очень значительна. Движение по железнодорожному пути было приостановлено на 10 часов. На месте крушения работают спасатели. Опубликованное видео с дрона поражает масштабом этой аварии.

"Это похоже на съемки фильма-катастрофы", — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

По этому факту Следственный комитет РФ открыл уголовное производство.

Напомним, ранее товарный поезд, в который врезался легковой автомобиль на переезде вблизи города Барнаула (Алтайский край РФ), несколько километров тянул его за собой.

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