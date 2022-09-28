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В России составляют списки уклонистов: у людей будут конфисковывать имущество и отдавать мобилизованным

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В России составляют списки уклонистов: у людей будут конфисковывать имущество и отдавать мобилизованным

Фото: Associated Press

В России составляют списки уклонистов.

У тех граждан России, которые убежать от мобилизации за границу, планируют конфисковывать автомобили и передавать их мобилизованным.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишут российские средства массовой пропаганды.

Российские власти уже составляют списки бежавших из России из-за мобилизации. Их также планируют наказывать тем, что будут забирать у людей имущество.

"Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Возможно, семьям тех ребят, которые уехали на войну против Украины. Это будет правильно. А дальше пусть пешком, и это тоже наука", — заявил Володин.

Напомним, Латвия объявляет чрезвычайную ситуацию и закрывает один из переходов в приграничных с Россией регионах.

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