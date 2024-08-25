В России сотрудник банка выбросил жену с младенцем из окна 16-го этажа — СМИ

В Москве под окнами жилого дома были обнаружены тела женщины и ребенка. Их выбросил с 16-го этажа мужчина, работавший в известном для РФ банке.

Телеграмм-каналы, близкие к силовым структурам РФ, сообщают, что трагедия произошла в жилом комплексе "Лефортово парк". Мужчина не только выбросил женщину и ребенка из окна 16-го этажа, но и начал выбрасывать вещи из квартиры.

Согласно информации в СМИ, задержанного зовут Александр Липатов. До весны 2024 г. он работал в Центробанке РФ или в другом банке. Предполагается, что во время инцидента муж и его жена могли быть под действием сильнодействующих веществ, но это не подтверждено. После задержания мужчина был доставлен в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Напомним, в Санкт-Петербурге задержали 29-летнего мужчину, который убил свою 23-летнюю жену топором, расчленил ее тело и выбросил туловище из окна.

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