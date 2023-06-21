В России сотрудника ядерного центра осудили за "шпионаж" в пользу Украины

В России сотрудник Федерального ядерного центра в Сарове Виктор Ильин приговор Нижегородского областного суда приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в попытке продать секретные данные разведкам США, Великобритании и Украины.

Об этом сообщает местное агентство "Нижний Новгород" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, в прошлом году Ильин, бывший сотрудник режимного оборонно-промышленного предприятия, по корыстным мотивам попытался организовать канал передачи секретной информации иностранным спецслужбам, среди которых, якобы, была и украинская разведка.

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Российские силовики утверждают, что намерение продать секретную информацию у сотрудника ядерного центра возникло еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в течение нескольких лет он якобы собирал и хранил данные о новых и секретных научных разработках. Его задержали, когда он вел переговоры о сумме вознаграждения.

Задержанный долго не признавал свою вину, но под давлением ФСБ начал сотрудничать со следствием и на суде признал свою вину.

Кроме 9 лет заключения в колонии строгого режима, подсудимому был назначен год ограничения свободы после освобождения.

Из открытых источников известно, что Виктору Ильину принадлежит два изобретения – на "предохранительно-исполнительный механизм взрывателя" и "боевую часть направленного действия", патентом на которые владеет Федеральный ядерный центр.

Напомним, ранее в России арестовали трех разработчиков гиперзвуковых ракет "Кинжал". Их также обвиняют в госизмене.

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