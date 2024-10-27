В России совершил жесткую посадку самолет Ан-2: все, что известно о последствиях (фото)

Авиакатастрофа произошла во время учебного полета.

В России в Ставропольском крае самолет АН-2 совершил жесткую посадку. В авиакатастрофу попало воздушное судно с 5 людьми на борту.

Об этом ссылаясь на региональный главк МЧС, передает российский телеграмм-канал 112.

Как сообщают источники, самолет упал вблизи станицы Суворовска в Предгорном районе Ставропольского края России.

Ан-2 Фото: телеграмм-канал 112

Предварительно сообщается, что есть пострадавшие, никто не погиб. На борту находились четыре парашютиста, которые планировали совершить прыжки. Во время учебного полета самолет потерял тягу, что и повлекло за собой жесткую посадку.

Между тем в пресс-службе МЧС в регионе вообще заявили, что никто не пострадал.

Напомним, ранее в РФ произошла катастрофа Ил-76. В СМИ назвали количество жертв и распространялись первые видео с места падения.