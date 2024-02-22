В России создали отряд из спортсменов, которые будуть участвовать в войне против Украины

В этот отряд вошли якобы "лучшие из лучших в своих спортивных дисциплинах".

В России создали отряд из спортсменов, участвующих в войне против Украины. Спонсоруют его государственные компании, а входят в него участники боевых искусств.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Как отмечается, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, первый вице-премьер и поспред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев создали для участия войны против Украины отряд "Союз".

В этот отряд вошли вроде бы "лучшие из лучших в своих спортивных дисциплинах". Кроме того, отряд сформирован на базе Российского союза боевых искусств (РСБМ), который возглавляют Кириенко и Трутнев. Об этом они объявляли еще в декабре 2022 года – тогда в него вступило 145 человек.

В частности, в отряд вошли обладатель кубка мира по киокусинке (вид каратэ) Виктор Горн, чемпион Японии по кикбоксингу Сергей Плеханов, уже погибший чемпион Европы по киокусинке Сергей Увицкий. Обучение проходило в Российском университете спецназа в Чечне.

Напомним, что в России мэр одного из городов надел перчатку, чтобы здороваться с местными за руку.

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