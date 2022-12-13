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В России спецтехника не справилась с дорогой, которую приехала чистить, и врезалась в забор (видео)

В России спецтехника не справилась с дорогой, которую приехала чистить, и врезалась в забор (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
348
Время на прочтение
1 мин
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В России спецтехника не справилась с дорогой, которую приехала чистить, и врезалась в забор (видео)

Скриншот с видео

В России спецтехника соскользнула вниз по дороге, которую должно было почистить от снега. Один грузовик едва не перекинулся, другой врезался в забор местных.

В приморском поселке Славянка в России спецтехника не справилась с дорогой, которую приехала чистить от снега.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В Сети появилось видео, на котором видно, как спецтехника на скользкой дороге врезалась в забор, не смогла затормозить и соскользнула по дороге, так и не прочистив ее от снега.

Следующий грузовик также не смог справиться с заснеженной дорогой, взлетел вниз с горы и чуть не перекинулся.

Отмечается, что с этим вопросом разбирается местная прокуратура.

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Дата публикации
Просмотры
348
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