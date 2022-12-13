В России спецтехника не справилась с дорогой, которую приехала чистить, и врезалась в забор (видео)

В России спецтехника соскользнула вниз по дороге, которую должно было почистить от снега. Один грузовик едва не перекинулся, другой врезался в забор местных.
В приморском поселке Славянка в России спецтехника не справилась с дорогой, которую приехала чистить от снега.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
В Сети появилось видео, на котором видно, как спецтехника на скользкой дороге врезалась в забор, не смогла затормозить и соскользнула по дороге, так и не прочистив ее от снега.
Следующий грузовик также не смог справиться с заснеженной дорогой, взлетел вниз с горы и чуть не перекинулся.
Отмечается, что с этим вопросом разбирается местная прокуратура.
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