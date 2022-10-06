В России среди мобилизованных начинается бунт: новобранцы отказываются ехать на войну и устраивают драки с командирами

Более 100 мобилизованных из Брянской области РФ, которые сейчас находятся в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной

Этих российских воинов собираются бросить отбивать недавно освобожденный ВСУ Лиман. Хотя из предыдущей брянской группы численностью также около 100 человек, из Украины вернулся только один вояка, и сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает российское издание SOTA.

Вся "учебная подготовка" мобилизованных при этом свелась к одноразовой стрельбе на полигоне в Солоте, который известен тем, что на нем погибли призывники, смерти которых пытаются выдать за суицид.

При этом ранее мобилизованным обещали сначала месячную учебу в Клинцах, а затем отправку на границу Брянской области, а не на фронт. Теперь их заставляют подписать контракт, соблазняя большими зарплатами, но соглашаются на это только единицы.

Кроме того, мобилизованным угрожает само военное руководство, мол, в случае отказа штурмовать Лиман над ними будут издеваться или отправят в тюрьму.

При этом, пишет издание, "брожение" в мобилизованных рядах начинается по всей России. Так, недавно свежемобилизованные россияне напали на подполковника, назвавшего их "мясом", в подмосковном Алабине избили контрактников, пытавшихся ввести в отношения с новобранцами элементы дедовщины, а в Еланском учебном центре просто устроили пьяные драки, в результате которых погибли три человека.

Ранее сообщалось, что мобилизованные граждане РФ отказываются воевать, ссылаясь на "ужасное" отношение их "офицеров" и условия пребывания во время службы. В частности, бунт устроили мобилизованные из столицы РФ. Их отправили служить в Таманскую дивизию, никак официально не оформив.

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