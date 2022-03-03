Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В России стартовали масштабные военные учения по уничтожению "условного противника"

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России стартовали масштабные военные учения по уничтожению "условного противника"

Иллюстрация / Associated Press

Это первый этап учений.

В России в Новосибирской области стартовали учения с комплексами противовоздушной обороны С-400 "Триумф". К ним привлекли около 600 военных и более 100 единиц техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны.

Военнослужащие, как говорят в силовом ведомстве РФ, приступили к отработке учебно-боевых задач по выявлению и уничтожению якобы условного противника.

"По прибытии в новый позиционный район, военнослужащие произвели подготовку огневых позиций, их маскировку и организовали оборону комплексов С-400. Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Далее боевые расчеты С-400 "Триумф" в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных объектов, такие как самолеты и баллистические ракеты условного противника", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это первый этап учений, он проходил в сложной помехе. Первый этап завершится в конце недели.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация