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В России столкнулись два истребителя Су-35С
В небе над Курской областью столкнулись два российских Су-35С.
В воздушном пространстве России 7 сентября столкнулись два российских истребителя Су-35С.
Об этом сообщил российский Telegram-канал FighterBomber.
По обнародованным данным, авария с участием двух боевых самолетов произошла на территории Курской области. В настоящее время детали инцидента, а также информация о состоянии экипажей и степени повреждения бортов не разглашаются.
Источник отмечает, что в настоящее время «причины устанавливаются». Официальных комментариев от Министерства обороны РФ по поводу происшествия пока не поступало.
Напомним, на одном из аэродромов временно оккупированного Крыма был успешно поражен российский военный самолет.