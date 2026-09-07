В России столкнулись два истребителя Су-35С

Российские Су-35 / © Associated Press

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В воздушном пространстве России 7 сентября столкнулись два российских истребителя Су-35С.

Об этом сообщил российский Telegram-канал FighterBomber.

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По обнародованным данным, авария с участием двух боевых самолетов произошла на территории Курской области. В настоящее время детали инцидента, а также информация о состоянии экипажей и степени повреждения бортов не разглашаются.

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Источник отмечает, что в настоящее время «причины устанавливаются». Официальных комментариев от Министерства обороны РФ по поводу происшествия пока не поступало.

Два российских Су-35С столкнулись в небе над Курщиной.

Напомним, на одном из аэродромов временно оккупированного Крыма был успешно поражен российский военный самолет.

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