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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России столкнулись два истребителя Су-35С

В небе над Курской областью столкнулись два российских Су-35С.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Российские Су-35

Российские Су-35 / © Associated Press

В воздушном пространстве России 7 сентября столкнулись два российских истребителя Су-35С.

Об этом сообщил российский Telegram-канал FighterBomber.

По обнародованным данным, авария с участием двух боевых самолетов произошла на территории Курской области. В настоящее время детали инцидента, а также информация о состоянии экипажей и степени повреждения бортов не разглашаются.

Источник отмечает, что в настоящее время «причины устанавливаются». Официальных комментариев от Министерства обороны РФ по поводу происшествия пока не поступало.

Два российских Су-35С столкнулись в небе над Курщиной.

Два российских Су-35С столкнулись в небе над Курщиной.

Напомним, на одном из аэродромов временно оккупированного Крыма был успешно поражен российский военный самолет.

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