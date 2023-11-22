В России столкнулись два поезда, есть десятки пострадавших: фото

В Ульяновской области России лоб в лоб столкнулись два поезда.

В России пассажирский поезд "Адлер-Пермь" столкнулся с маневровым, в результате чего пострадали по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

Столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги. В пассажирском поезде находились 396 пассажиров, среди которых 94 ребенка.

На место ЧП выехали спасатели. По предварительным данным, по меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения. У всех ссадины и ушибы.

Отмечается, что машинист пассажирского поезда успел применить экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

В РФ столкнулись два поезда / Фото: Telegram-канал Baza

В РФ столкнулись два поезда / Фото: Telegram-канал Baza

Напомним, ранее в метрополитене Москвы также столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали пять пассажиров и машинист.

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