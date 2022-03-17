В России стремительно продолжает дорожать продукция Apple: некоторые товары выросли в цене более чем на 140%

В России стремительно продолжает дорожать продукция Apple: некоторые товары выросли в цене более чем на 140%

Среди смартфонов больше всего подорожала линейка iPhone 13, а меньше всего – iPhone 11.

За все время российской агрессии на Украине цены на всю продукцию компании Apple в РФ выросли на десятки процентов. Подорожало все, что работает на операционной системе iOS.

Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на российский сервис сравнения товаров и цен Price.ru.

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Так, за период с 23 февраля по 15 марта цены на iPhone в России поднялись на 24–34%, на планшеты – на 13–34%, на модели ноутбуков Apple – на 46–142%.

"Цена устройств Apple увеличилась более значительно. Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple, поскольку в России много профессий, от продуктовых дизайнеров до аналитиков, работающих на операционной системе iOS", — говорится в исследовании.

Так, заметно, что некоторые модели подорожали в 2-2,4 раза. Например, средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T – 302,7 тыс. рублей.

Согласно исследованию, меньше всего цена изменилась на MacBook Air MGN63 – она выросла на 46%, 15 марта гаджет стоил 126,1 тыс. руб.

Среди смартфонов больше всего подорожал iPhone 13 128GB – на 34%, сейчас он стоит 96 тыс. руб., а также iPhone 13 Pro 128GB – на 31%, его цена достигла 125,9 тыс. руб.

В то же время меньше всего подорожали iPhone 11 128GB и iPhone 11 64GB: цены на них выросли на 24% и составили 61 тыс. и 55,9 тыс. рублей соответственно.

В целом у всей продукции Apple меньше всего подорожали планшеты, цена на них увеличилась на 13–34%. Из них больше всего цена возросла на iPad Pro 12.9 128GB – на 34%, достигнув 131 тыс. руб. Меньше всего из планшетов подорожал iPad Pro 11 128GB, сейчас он стоит 85,8 тыс. руб.

Напомним, Apple прекратили продажи в своих российских интернет-магазинах. Так, в официальном онлайн-магазине Apple в России на всех товарах в графе "доставка" указано "в настоящее время недоступно".

Кроме того, Apple приостановил работу рекламы в App Store в России. Платежный сервис Apple Pay для россиян также заблокирован.

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