В России стремительно заканчивается бензин: Кремль бьет тревогу и уже не в состоянии скрыть масштабов кризиса

Кремль. / © Associated Press

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На территории России на фоне украинских атак резко ухудшилась ситуация с бензином. Нефтеперерабатывающая промышленность уже не справляется с внутренним спросом, ведь мощности страны-агрессорки по переработке нефти продолжают снижаться.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Reuters со ссылкой на отраслевые источники и собственные расчеты сообщили, что производство российского бензина упало примерно до 65% от среднего сезонного потребления, а также не удовлетворяет сезонный спрос на топливо. Выпуск этого вида топлива в июне сократился до внутреннего спроса на 25%.

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Удары Украины по крупнейшим российским производителям — например, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и Омский НПЗ — заставили РФ временно остановить производство на этих объектах.

Также Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу еще 7 июля, когда удар украинского БПЛА повредил единственную установку первичной переработки нефти CDU-6 на объекте. Пока непонятно, как долго это предприятие не будет работать, ведь оно уже останавливало работу в марте и мае 2026 года после атак.

На днях, отмечают в ISW, вице-премьер-министр России Александр Новак признал, что некоторые российские НПЗ частично остановили производство из-за ударов украинских беспилотников. В то же время он пообещал, что власть обеспечит дополнительные поставки бензина в субъекты Российской Федерации.

В свою очередь региональные власти России и оккупированных территорий, в частности Крыма, далее вводят ограничения на продажу бензина, а некоторые органы даже призывают россиян работать дистанционно и ограничивать поездки, чтобы уменьшить потребление топлива.

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В частности, Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что вдоль международной границы развернуто 59 полицейских постов и введены некоторые ограничения на въезд иностранных автомобилей для борьбы с незаконным экспортом топлива. Вероятно, имея в виду лиц, пытающихся незаконно перевезти бензин обратно в Россию. Астана отметила, что количество пойманных на попытку незаконного вывоза бензина из страны резко возросло в июне.

«Успешная долгосрочная ударная кампания Украины против топливной инфраструктуры РФ с марта 2026-го снизила способность России производить и перерабатывать нефть, что привело к усилению дефицита бензина и дизельного топлива, который российское правительство пытается смягчить», — заключают в ISW.

Напомним, Россия потеряла треть производства бензина после атак Украины – оно обвалилось до 65% от нормы. Российские водители паникуют и скупают бензин, что повлекло за собой настоящий хаос на автозаправочных станциях по всей стране.

Чтобы преодолеть масштабный кризис, правительство РФ рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизеля, бензина и авиационного горючего, а также вынуждена экстренно импортировать нефтепродукты из других стран для покрытия собственных нужд. В частности, из Индии. Первые поставки уже составляли не менее 60 тысяч тонн.

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