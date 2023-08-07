В России строят деревню для переселенцев из Африки: "Многие сейчас приняли православие"

В РФ утверждают, что "их привлекает наша страна как государство с высоким морально-духовным устройством".

В Тверской области России возводят первую африканскую деревню, куда планируют свозить иммигрантов-фермеров, которые будут развивать сельское хозяйство.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Утверждается, что для африканских переселенцев полностью обустроят инфраструктуру: построят детские сады, медпункты. А для их интеграции планируется провести специальные языковые курсы в Евразийском университете.

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"Многие африканеры сейчас приняли православие и переезжают в Россию. Их привлекает наша страна как государство с высоким морально-духовным устройством, с традиционными семейными ценностями", — сказал генпредставитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко.

В России планируют создать в общей сложности 30 колоний для африканеров, решивших эмигрировать из Африки в РФ. Программа рассчитана на пять лет.

Власти страны-агрессора считают, что в России планируют поселиться около 3000 африканеров-голов семейств плюс члены их семей.

Кто такие африканеры

Африканеры – народ в Южной Африке, в который входят те, чьи предки в свое время уехали из Европы и поселились в южных областях африканского континента. Большинство африканеров имеют голландские, французские и германские корни. Основная масса этого народа проживает в ЮАР и Намибии.

Напомним, в начале августа в ЮАР глава тамошней леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема поддержал президента РФ и воскликнул на митинге: "Мы – это Путин!" Ранее Малема публично призвал убивать белокожих людей и обещал своим поклонникам, что белокожие станут их прислугой.

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