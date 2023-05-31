В России строят огромные комплексы для хранения трупов тысяч оккупантов — ГУР

В РФ строят гигантские комплексы, где будут хранить тела своих солдат, погибших в Украине. В них разместят холодильники и склады с гробами.

Россияне строят масштабные комплексы для сортировки и хранения погибших в Украине трупов оккупантов.

Об этом сообщили в украинской разведке.

"В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава. Площадь каждого объекта — более 4000 квадратных метров", - рассказали в ГУР.

В комплексы будут входить:

пункты проведения следственных действий и исследований над телами;

рефрижераторы с холодильными камерами на 1000 мест;

склады с гробами и другими погребальными декорациями;

скорбный зал.

Заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных оккупантов в Ростове-на-Дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске — более 800 миллионов рублей. Стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в миллиард рублей для каждого комплекса.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что террористическая россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины. Строительство указанных комплексов на территории московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", - подчеркнули в разведке.

В ГУР также напомнили, что каждый российский солдат, не совершавший военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен. Иначе "его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России".

Напомним, в России цены на ритуальные услуги в последние год-полтора выросли на 30-50%. Следует отметить, что по данным Генерального штаба ВСУ, потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023 года составляют 207 910 человек.

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